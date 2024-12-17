Minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verildi

Devrek ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan Pakize Uzunoğlu, yoğun bakımda tedavi gören eşi İsmet Uzunoğlu'nu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde ziyarete geldi. Ancak hastane bahçesinde S.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs yaşlı kadına çarptı. Ağır yaralanan Uzunoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs şoförü hakkında adli işlem başlatılırken, Uzunoğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Devrek ilçesine getirildi.

Uzunoğlu için Yeni Camii'nde öğlen namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Yakınlarının taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Minibüs sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, Uzunoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.