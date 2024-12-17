Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü Aksaray'da otomobilin çarpmasıyla 100 metre sürüklenen bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti (İHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bisikletin tanınmaz hale geldiği kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından kimliği belirlenemeyen ancak yabancı uyruklu olduğu tespit edilen ölen bisiklet sürücüsü otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis kazaya karışan aracın peşine düşerken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.