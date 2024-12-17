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Aksaray'da feci kaza! Trafik canavarı bisikletli sürücüye çarpıp kaçtı: 1 ölü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 05:29 Güncelleme: 17.12.2024 06:24
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Aksaray’da feci kaza! Trafik canavarı bisikletli sürücüye çarpıp kaçtı: 1 ölü

Aksaray'da, gece saat saatlerinde bisikletiyle seyir halindeki yabancı uyruklu bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü 100 metre sürüklenirken, trafik canavarı ise olay yerinden kaçtı. Polis, kazaya karışan aracın peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza gece saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı Küçükbölcek Mahallesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine bisikleti ile seyreden yabancı uyruklu şahsa aynı istikamete seyreden otomobil çarptı.

Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü Aksaray'da otomobilin çarpmasıyla 100 metre sürüklenen bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti (İHA)Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü Aksaray'da otomobilin çarpmasıyla 100 metre sürüklenen bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti (İHA)

TRAFİK MAGANDASI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan bisiklet ve sürücüsü yaklaşık 100 metre araç altında sürüklenerek yolun sağ tarafına fırlarken, plakası belirlenemeyen aracın kimliği belirlenemeyen sürücüsü durmak yerine kaçarak kayıplara karıştı.

Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü Aksaray'da otomobilin çarpmasıyla 100 metre sürüklenen bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti (İHA)Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü Aksaray'da otomobilin çarpmasıyla 100 metre sürüklenen bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti (İHA)

Mahalle sakinlerinin ses ile fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak olay yerini şeritle çevirdi.

Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü Aksaray'da otomobilin çarpmasıyla 100 metre sürüklenen bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti (İHA)Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü Aksaray'da otomobilin çarpmasıyla 100 metre sürüklenen bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti (İHA)

ONDAN GERİYE PARÇALANAN BİSİKLETİ KALDI

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin fotoğraflama ve delil çalışması yaptığı kaza yerinde ölen bisiklet sürücüsünün yola savrulan ayakkabısı ve bisikletinin tekeri yürekleri burktu.

Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü Aksaray'da otomobilin çarpmasıyla 100 metre sürüklenen bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti (İHA)Otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü öldü Aksaray'da otomobilin çarpmasıyla 100 metre sürüklenen bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti (İHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bisikletin tanınmaz hale geldiği kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından kimliği belirlenemeyen ancak yabancı uyruklu olduğu tespit edilen ölen bisiklet sürücüsü otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis kazaya karışan aracın peşine düşerken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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