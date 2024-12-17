16 yaşından küçükler için düzenleme yolda! Sosyal medya yasası geliyor
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuzluklarını engellemek için çalışma yürüten hükümet, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımının kısıtlanması için düzenleme hazırlığında. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '16 yaşından küçükler için sosyal medyayı düzenleyen mevzuat hazırlıyoruz' dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "16 yaşından küçükler için sosyal medyayı düzenleyen mevzuat hazırlığı içerisindeyiz" dedi. Bakan Göktaş, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.
Dijital bağımlılığın ciddi bir soruna dönüştüğüne dikkat çeken Göktaş, "Çocuklarımız için dijital medya ve oyun platformlarına dair yasal düzenlemenin yapılmasının elzem olduğunu gördük. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de göz önünde bulundurarak, 16 yaşından küçük çocuklarımız için sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen mevzuat hazırlığı içerisindeyiz. Bakanlığımızın öncü rolü ve tüm tarafların aktif katılımıyla hayata geçirilecek bu yasal düzenlemeyle çocuklarımıza daha güvenli dijital dünya sunmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
"802 MİLYON LİRA"
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bugüne kadar 5 bin 350 çifte 802 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdiklerini açıklayan Göktaş, "12 bin 326 gencimize evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Bu projemizi ülke geneline yaygınlaştırarak, daha fazla gencimizin faydalanmasını hedefliyoruz" dedi. Göktaş, sosyal politikalara yön vermesi amacıyla kuracakları Aile Enstitüsü çalışmalarında son aşamaya geldiklerini dile getirdi.
112'YE ENTEGRE EDİLECEK
Göktaş ayrıca, "Türkiye'nin hangi köşesinde olursa olsun meydana gelen her vakaya müdahil olduk. Vakalardan etkilenenlere ivedilikle destek sağladık. Tüm hukuki süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Vakalara müdahale gücünü artırmak adına, İçişleri Bakanlığı iş birliğinde, ALO 183 hattını, 112 Acil Çağrı Merkezine entegre ediyoruz. Böylece, kolluk kuvvetlerimiz ve sağlık kuruluşlarımız ile eş güdümümüzü güçlendirerek, vakalara daha etkin ve hızlı müdahale edeceğiz. İstanbul Sözleşmesinden çıkmanın şiddeti arttırdığını iddia etmek art niyetli bir yorum. İddia bilimsel veriye de dayanmamakta" bilgisini verdi.
Bu yıl devrim niteliğinde iki yeni ve önemli mekanizmayı daha hayata geçireceklerini bildiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların ilki Sosyal Risk Haritası. Bu uygulamayla kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve bağımlılık gibi tehditleri önceden belirlemek için hane bazlı erken müdahale sistemi oluşturuyoruz. Şehir, ilçe ve mahalle düzeyinde hazırlayacağımız sosyal risk haritaları sayesinde koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı daha da güçlendireceğiz. Bu çalışmayla henüz vakalar ortaya çıkmadan müdahale kapasitemizi artırmış olacağız. Pilot illerde başlattığımız, ikinci yenilikçi uygulamamız ise Aile Rehberi Sistemi. Talep eden her ailenin bir aile rehberine sahip olmasını sağlayarak, vatandaşlarımıza, sosyal hizmetlerimizi hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde ulaştırmayı amaçlıyoruz."