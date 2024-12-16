Samsun'da korkunç olay! Kaza sonucu hayatını kaybetti | Dikkat çeken detay
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde arkadaşını arayıp intihar edeceğini söyleyen Anıl Tecim (23) daha sonra arabasıyla TIR'a çarparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada 23 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun Ordu karayolu 27. kilometresinde meydana geldi.
KAZAYI DAHA ÖNCEDEN HABER VERMİŞ
Edinilen bilgiye göre Anıl Tecim (23), bir arkadaşını telefonla arayarak, hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söyledi. Anıl Tecim'in arkadaşı da 112 Acil Çağrı Merkezini telefonla arayarak olayı haber verdi.
Anıl Tecim arkadaşını aradıktan bir süre sonra idaresindeki 55 BB 440 plakalı otomobil ile Bayram Dinçer yönetimindeki 34 LK 2662 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Anıl Tecim olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.