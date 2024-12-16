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Mardin'de otomobil gelin arabasına çarptı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 20:13
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Mardin’de otomobil gelin arabasına çarptı: 1 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin gelin arabasının üstüne çıktığı kazada 1 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde olan düğün arabasına çarpıp üstüne çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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