Mardin'de otomobil gelin arabasına çarptı: 1 yaralı
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin gelin arabasının üstüne çıktığı kazada 1 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde olan düğün arabasına çarpıp üstüne çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.