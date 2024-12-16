İşten çıkarılan vatman silahla kontrol merkezini bastı
İstanbul Ümraniye'de İBB'ye ait olan metro kumanda merkezini silahla basan Y.K. isimli kişi tesise girerek personelleri rehin almak istedi. Şahıs daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine silahını doğrultarak tetiğe bastı. Tutukluk yapan silah ateş almayınca yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şahsın, İBB'de vatman olarak çalışırken kovulduğu ve bu sebeple eylemini gerçekleştirdiği iddia edildi.
Ümraniye'deki İBB'ye ait Behiç Erkin Metro Kumanda Merkezi'ne gelen Y.K., elindeki silahla tesise girerek personeli rehin almak istedi.
Güvenlik görevlilerinin binaya girmesine izin vermediği şüpheli, daha sonra silahını ihbar üzerine olay yerine gelen polislere doğrultarak tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaparak, ateş etmedi. Polis ekibinin dikkati sayesinde, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Y.K.'nin, İBB metrosunda vatman olarak çalışırken işten çıkarıldığı ve bu sebeple eylemini gerçekleştirdiği iddia edildi.
Olay 12 Aralık günü saat 20.00 sıralarında Parseller Mahallesi'ndeki İBB'ye ait Behiç Erkin Metro Kumanda Merkezi'nde meydana geldi. Merkeze gelen Y.K.'nin, tesise girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin kendisini içeri almaması üzerine belindeki tabancayı çıkaran Y.K., havaya ateş ederek tesiste çalışanları rehin almak istedi. Kapıları kapatan güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekibi, şüpheliye silahını bırakarak teslim olması yönünde çağrı yaptı. Bunun üzerine elindeki tabancayı polise doğrultan şüpheli, tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaparak ateş etmedi. Bu sırada soğukkanlı davranan polislerden biri şüpheliyi lafa tutarken, diğeri arkasından dolaşarak elindeki silahı yere düşürdü. Etkisiz hale getirilen şüpheli Y.K., gözaltına alındı.
ŞÜPHELİNİN İŞTEN ÇIKARILAN VATMAN OLDUĞU İDDİASI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.K., 13 Aralık'ta 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Y.K.'nin, İBB metrosunda vatman olarak çalışırken işten çıkarıldığı öne sürüldü.
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