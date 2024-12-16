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Husumetli aileler arasında kavga! Van'da ağır bilanço

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 23:47
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Husumetli aileler arasında kavga! Van’da ağır bilanço

Van'ın Erciş ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma büyüyüp yerini kavgaya bırakktu. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada her iki aileden 1'i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla Erciş ve Muradiye'deki hastanelere sevk edildi.
Kavgayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

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