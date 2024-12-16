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Erzincan’da iki sürücü arasında yol vermeme kavgası kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.12.2024 09:57 Güncelleme: 16.12.2024 09:57
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Erzincan’da iki sürücü arasında yol vermeme kavgası kamerada

Erzincan’da kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğünü ileri süren motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünü yumrukladı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Erzincan merkez Ergenekon Mahallesi, Bahçesaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafikte motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol vermememe nedeninden tartışma çıktı.

Sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Bu sırada motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünü yumruklayarak darp etti. Çevreden yetişen vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılarak sürücüler yoluna devam etti.

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