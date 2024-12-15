Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

Ankaralı Turgut olarak bilinen ve bir süredir kanser tedavisi gören 61 yaşındaki Turgut Karataş, tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde vefat etti.

AKCİĞER KANSERİYLE MÜCADELE EDİYORDU

Akciğer kanseri nedeniyle tedavisi devam eden Karataş, hastalığının ilerlemesi üzerine bir süre önce Etlik Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Hastanede entübe edilen Turgut Karataş'ın, hayatını kaybettiği öğrenildi.

CENAZESİ YARIN ÖĞLEN

Turgut Karataş, yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

"ANKARA'NIN ABİSİ VEFAT ETTİ"

Ankaralı Turgut'la ilgili acı haberi Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin verdi. Şahin paylaşımında "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ankaralı Turgut uzun süren kanserle mücadelesinin ardından hayatını kaybetti

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

1963 yılında Ankara'da doğan ünlü simanın asıl adı Turgut Karataş'dır.

Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.

Ankaralı Turgut, askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.

1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

Ankaralı Turgut, 1986 yılında evlendiği Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.