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Rize'de sahilinde patlamamış mühimmat paniği! Ekipler alarma geçti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 17:34
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Rize’de sahilinde patlamamış mühimmat paniği! Ekipler alarma geçti

Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde gezen vatandaşlar tarafından fark edilen patlamamış mühimmat panik dolu anlara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi aldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde patlamamış mühimmat vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Büyüktaşhane Mahallesi'nde sahilde gezen vatandaşlar deniz kenarında mühimmat olduğunu fark etti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.Bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri, patlamamış mühimmatın bulunduğu alanda araştırma yaptı.

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