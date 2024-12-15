Rize'de sahilinde patlamamış mühimmat paniği! Ekipler alarma geçti
Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde gezen vatandaşlar tarafından fark edilen patlamamış mühimmat panik dolu anlara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi aldı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde patlamamış mühimmat vatandaşlarda paniğe neden oldu.
Büyüktaşhane Mahallesi'nde sahilde gezen vatandaşlar deniz kenarında mühimmat olduğunu fark etti.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.Bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri, patlamamış mühimmatın bulunduğu alanda araştırma yaptı.