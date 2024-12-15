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Kızılcahamam'da kar ve orman güzelliği havadan görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 14:14 Güncelleme: 15.12.2024 14:14
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Kızılcahamam’da kar ve orman güzelliği havadan görüntülendi

Kızılcahamam'ın beyaza bürünen ormanları, dron ile havadan görüntülenerek adeta kartpostallık manzaralar sundu.

Kar yağışının ardından doğal güzellikleriyle Kızılcahamam ilçesinde ortaya çıkan manzaralar, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Çam ormanlarının karla kaplanmasıyla oluşan manzaralar, kışın huzurunu ve doğanın saf güzelliğini yansıtıyor. Bölgenin temiz havası ve eşsiz doğası, özellikle kış aylarında fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

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