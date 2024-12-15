Kızılcahamam’da kar ve orman güzelliği havadan görüntülendi

Kar yağışının ardından doğal güzellikleriyle Kızılcahamam ilçesinde ortaya çıkan manzaralar, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Çam ormanlarının karla kaplanmasıyla oluşan manzaralar, kışın huzurunu ve doğanın saf güzelliğini yansıtıyor. Bölgenin temiz havası ve eşsiz doğası, özellikle kış aylarında fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.