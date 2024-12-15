15 Aralık 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te lastikçilerde kış mevsimi yoğunluğu

Karabük'te lastikçilerde kış mevsimi yoğunluğu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 17:24
ABONE OL
Karabük’te lastikçilerde kış mevsimi yoğunluğu

Kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık itibariyle yürürlüğe girmesiyle lastikçilerde oluşan yoğunluk devam ediyor.

Ülke genelinde 1 Aralık 2024 ile 1 Nisan 2025 tarihleri arasında uygulanacak olan kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte lastik değişim noktalarında yoğunluk devam ediyor. Ticari araçlarda uygulanan kış lastiği uygulamasıyla birlikte trafikte aktif şekilde kullanılan binlerce araç, lastik değişim noktalarına gidiyor.

Karabük'te hizmet veren oto lastik ustası Erdem Uçarbulut, 15-20 gündür kış lastiği değişiminin devam ettiğini söyledi.
Yaşanan yoğunluk nedeniyle Pazar günleri de çalıştıkları ifade eden Uçarbulut, "Yoğunluğumuz hala devam ediyor. Kar yağışı olmasına rağmen sürücüler gelmeye devam ediyor. Pazar günü olmasına rağmen çalışıyoruz. Kimseyi mağdur etmemek için geç saatlere kadar değişimlerimiz devam ediyor" dedi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör