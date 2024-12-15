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Hakkari'de semalarında daire çizen uçaklar şaşırttı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 13:10 Güncelleme: 15.12.2024 13:11
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Hakkari’de semalarında daire çizen uçaklar şaşırttı

Hakkari semalarında yolcu uçaklarının daireler çizerek uçması vatandaşları şaşırttı.

Hakkari'de sabah saatlerinde Bay köyü ve Sümbül dağı yakınlarında uçakların gökyüzünde daireler çizerek bıraktığı izler ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 3,5 saat süreyle Hakkari semalarında yaşanan ilginç olayı izleyen vatandaşlar, yaşananlara anlam veremedi.

Uçakların çizdiği daire bakarak yorum yapan bazı vatandaşlar," Uçaklar manevra yapıyor, yok pilot sevgilisine kalp çiziyor, uçak badanaj yapıyor" gibi ilginç tespitlerde bulundular. Bazı vatandaşlar ise uçaklar duman zehri boşaltıyor" dedi.

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