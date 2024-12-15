Eğlence mekanında tanıştı dışarıda darp edip 5 bin Euro parasını aldı

Olay geçtiğimiz gün Konak ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli M.K. (27), eğlence mekanında tanıştığı mağdur C.A. (45) ile birlikte mekanda eğlendikten sonra dışarıda alkol almaya başladı. Daha sonra şüpheli M.K., mağduru önce darp etti. Ardından mağdurun cüzdanında bulunan 5 bin Euro parayı zorla aldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, SAM Büro ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.K., Suç Önleme ve Araştırma ekipleri tarafından aynı gün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.