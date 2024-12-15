15 Aralık 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri Durdurulan tırda tonlarca sahte bandrollü tütün ele geçirildi

Durdurulan tırda tonlarca sahte bandrollü tütün ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 13:02 Güncelleme: 15.12.2024 13:03
ABONE OL
Durdurulan tırda tonlarca sahte bandrollü tütün ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir tırda 2 ton 860 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent girişinde şüphe üzerine durdurulan bir tırda aramam yapıldı.

Aramada karton kutular içerisinde 2 ton 860 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi. Yakalanan tütünlere el konulurken, 1 şüpheli şahıs hakkında ise kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör