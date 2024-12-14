Kars’ta kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı

İlçeye bağlı Mahirbey köyünde nefes darlığı rahatsızlığı bulunan 74 yaşındaki Sürmeli Çalkender'i kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars-Digor kara yolu kapanınca sağlıkçılar, karayolları ekiplerinin nezaretinde köy yoluna kadar gitti. Sağlık ekibi, İl Özel İdaresi ekiplerinin de çalışmasıyla köye ulaştı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.