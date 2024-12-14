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Gönen sanayi sitesinde işçiler ölümden döndü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 12:22
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Gönen sanayi sitesinde işçiler ölümden döndü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lastik tamircisinde meydana gelen lastik patlaması, iş yerinde kısa süreli paniğe yol açtı.

Olay sırasında iki çalışan, bir aracın lastiğini tamir edip şişirmeye çalışıyordu. Patlama, iş yerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, lastiği şişirmeye çalışan çalışanların bir anda yaşanan patlama karşısında hızla geri çekildikleri görülüyor. Şiddetli patlamaya rağmen şans eseri kimsenin yaralanmaması, büyük bir tehlikenin ucuz atlatılmasını sağladı. Olay, iş yerinde kısa süreli paniğe neden olurken, patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

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