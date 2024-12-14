Aydın’da üreticilere yeni destekleme modeli tanıtılmaya devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında, ekipler üreticilere yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme sağlıyor. Bu hafta Aydın'ın 8 ilçesi ve 22 mahallesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, çiftçilerle doğrudan temas kurularak tarımsal destekleme sistemindeki yenilikler detaylı olarak anlatıldı. Yetkililer, yeni modelin üreticilere daha etkin ve verimli bir destek sağlamayı amaçladığını ifade ederken, çiftçilerin yerel ve global ihtiyaçlara yönelik bilinçli tarım yapabilmesi için gerekli tüm bilgilendirmelerin süreceğini belirtti. Yetkililer öte yandan tarımsal üretim planlaması, TARSİM, ÇKS işlemleri ve yönetmelik değişikliği, işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesi konularında bilgilendirmelerde bulundu.