14 Aralık 2024, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Ağrılı öğrenciler sınıf duvarlarını şehit resimleriyle süsledi

Ağrılı öğrenciler sınıf duvarlarını şehit resimleriyle süsledi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 09:52
ABONE OL
Ağrılı öğrenciler sınıf duvarlarını şehit resimleriyle süsledi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince köy okulunda yapılan etkinlikte, şehitlerin anısına sınıf duvarları şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süslendi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı personelleri, "Kardeş Köy Okulu" projesi adı altında yapılan etkinlikle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Garnizon Telçeker Ortaokuluna gitti. Burada bulunan anasınıfını ziyaret eden ekipler, çocuklarla beraber şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu çerçeveleri onların adını yaşatmak için sınıfın duvarlarına astı. Türk bayraklarıyla süslenmiş sınıflarında şehitlerin fotoğraflarını öpen çocuklar, unutamayacakları bir gün geçirerek, hayranlıkla baktıkları jandarma personelleriyle bir arada olmanın tadını çıkardı.
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör