Van’da 131 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 6, Çatak'ta 14, Gürpınar'da 12, İpekyolu'nda 8, Muradiye'de 27, Özalp'te 52 ve Saray ilçesinde ise 12 olmak üzere toplam 131 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.