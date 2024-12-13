13 Aralık 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Van'da 131 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da 131 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.12.2024 09:47
ABONE OL
Van’da 131 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 131 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 6, Çatak'ta 14, Gürpınar'da 12, İpekyolu'nda 8, Muradiye'de 27, Özalp'te 52 ve Saray ilçesinde ise 12 olmak üzere toplam 131 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör