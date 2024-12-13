Siirt’te uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

İlçeye bağlı Ufaca köyü kırsalında otlanan 5 keçi, uçurumda mahsur kaldı. Keçilerinin mahsur kaldığını fark eden besici Kenan Çoşkun'un durumu bildirmesi üzerine, olay yerine Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden halat yardımıyla kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi. Çoşkun, ERKUT ekipleri ve Eruh Kaymakamlığı'na teşekkür etti.