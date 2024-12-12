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Hatay'da tüyler ürperten olay! Anne ve 3 çocuğu ölü bulundu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2024 20:30 Güncelleme: 13.12.2024 10:02
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Hatay’da tüyler ürperten olay! Anne ve 3 çocuğu ölü bulundu

Hatay'da yakınlarının kendilerinden haber alamadığı anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu. Dehşete düşüren olaya ilişkin inceleme başlatılırken, aynı apartmanda bulunan 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba ile aynı apartmandaki 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

HATAY’DA ANNE VE 3 ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU

İlçede yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hatay’da evde baygın halde bulunan anne ile 3 çocuğu hayatını kaybettiHatay’da evde baygın halde bulunan anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetti

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Jandarma eşliğinde apartmanın 2. katındaki daireye giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan anne Kader (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe Kökçü'nün (14) hayatını kaybettiğini belirledi.

Hatay’da evde baygın halde bulunan anne ile 3 çocuğu hayatını kaybettiHatay’da evde baygın halde bulunan anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetti

21 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Baygın halde bulunan baba Emrah Kökçü (43) ile apartmandaki farklı dairelerde yaşayan 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Acil Durum Hastanesine giderek tedavi görenler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hatay’da evde baygın halde bulunan anne ile 3 çocuğu hayatını kaybettiHatay’da evde baygın halde bulunan anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetti

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ailenin zehirlendiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz."

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