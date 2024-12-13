Hapis cezası bulunan 18 şahıs yakalandı

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00 - 20:00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 86 ekip ve 288 personelin katılımı ile operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda; 10-15 yıl hapis cezası olan 2 şahıs, 05-10 yıl hapis cezası olan 2 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 14 şahıs, ifadeye yönelik aranan 30 şahıs olmak üzere toplam 48 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 18 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.