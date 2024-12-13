Erzurum polisinden yürekleri ısıtan hareketler

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaya başladığı bölgede mahsur kalan bir kediyi fark eden polis ekibi, vakit kaybetmeden harekete geçti. Kedinin kar yığınları arasında sıkıştığını gören polisler, kısa sürede kediyi bulunduğu yerden çıkararak Erzurum Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde güvenli bir ortama taşıdı. Ekip, kedinin sağlık durumunu kontrol ederek ona sıcak bir yuva ve yiyecek temin etti. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Unutmayalım ki kış aylarında sokak hayvanları hayatta kalmak için bizlerin yardımına ihtiyaç duyuyor. Küçük bir çaba, bir canın hayatını kurtarabilir" denildi.

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