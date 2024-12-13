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Bariyeri kesip menteşeli kapı yaptılar! Bu kadarına da pes

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.12.2024 16:22 Güncelleme: 13.12.2024 16:50
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Bariyeri kesip menteşeli kapı yaptılar! Bu kadarına da pes

Tekirdağ'da vatandaşlar yolu kısaltmak için karayollarına ait bariyerin bir kısmını keserek kapıya dönüştürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler bariyeri kapatarak bakım onarım çalışması yaptı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yolu kısaltmak için Karayollarına ait bariyer kesilerek kapıya dönüştürüldü. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Sanayi Sitesi mevkisinde, İstanbul-Çanakkale yolu üzerinde bulunan Karayollarına ait bariyerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek menteşeli bir kapıya dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Şahısların, civardaki yerleşim yerlerine daha kısa yoldan ulaşmak için bariyeri kestikleri tahmin ediliyor.



YOLU KISALTMAK İÇİN BARİYERİ KESİP KAPI YAPTILAR

Olayın ihbar edilmesi üzerine Karayolları ekipleri bölgeye gelerek menteşeli kapıya dönüştürülen bariyeri kapattı ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Bu durum, bölge sakinleri arasında hem hayretle hem de tepkiyle karşılandı. Kara yoluna yapılan bu tür bir müdahalenin nasıl gerçekleştiği merak konusu oldu. Bariyeri kesip menteşeli kapıya dönüştüren kişi veya kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

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