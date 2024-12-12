Özgürlüğüne kavuşan Halepli aşiretlerden Türkiye’ye teşekkür

Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında başlayan iç savaş nedeniyle milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Zorunlu göç nedeniyle milyonlarca kişi yurt içinde farklı bölgelere giderken, 4 milyona yakın Suriyeli ise sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı. 1 milyonu aşkın kişinin de yaşamını yitirdiği Suriye iç savaşı, 27 Kasım günü muhaliflerin başlattığı operasyon ile 8 Aralık'ta sona erdi. Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi ile birlikte Baas rejiminin sona erdiği Suriye'de kontrol muhaliflere geçti. Esad döneminin sona ermesi ülkede büyük sevinçle karşılanırken, yeni döneme ilişkin olarak muhalif grupların yanı sıra ülkedeki aşiretler de aralarında toplanarak görüşmeler yapmaya başladı.

Suriyeli aşiretlerden Türkiye'ye teşekkür (DHA)

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep'te bir araya gelen bölgenin aşiret temsilcileri de yeni dönemde oluşacak yönetime her türlü desteği vermeyi kararlaştırdı. Tarihi Halep Kalesi yakınında bir araya gelen aşiret reisleri, Esad döneminin sona ermesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, yeni dönemin Suriye'ye özgürlük ve demokrasi ile birlikte huzur getirmesini temenni etti.

Zorlu geçen 13 yıllık süreçte Suriye'ye en büyük desteği Türkiye'nin verdiğini ve bunu unutmalarının mümkün olmadığını dile getiren aşiret reisleri, bundan sonraki dönemde de en büyük yol göstericilerinin yine Türkiye olacağını ifade etti.

'TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ'

Halep'in en büyük aşiretlerinden olan Cerruh Aşireti reisi Hasan El Cerruh, Esad döneminin sona ermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Suriye'de yeni dönemin huzur ve mutluluk getireceğini aktaran Cerruh, "Esad ve Baas rejimi gittiği için çok mutluyuz. Şimdi her şey çok daha güzel olacak. Savaş bitti, huzur geldi. Şimdi yeniden Suriye'yi inşa etme zamanı. Hep birlikte aşiretler ve insanlarımız ile el ele vererek yeni Suriye'yi kuracağız. Savaş sırasında bize en büyük desteği Türkiye verdi ve Türkiye'ye minnettarız" dedi.

Aşiretlerden Başkan Erdoğan'a çağrı: Yol göstericimiz olacaktır (DHA)

Asasne aşireti lideri Abdulseddar İdris ise Suriye'nin geleceği için 8 Aralık tarihinin milat olduğunu ve artık her şeyin güzel olacağını ifade etti. Suriye'nin bundan sonra yeniden ayağa kalkması için aşiretler olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirten İdris, "Artık çalışma ve ülkemizi yeniden toparlama zamanı. Bunun için herkes görüş birliği içinde. Şimdi ülke dışında özellikle Türkiye'de olan insanlarımızı ülkemize davet ediyoruz. Suriye'yi yeniden inşa etmek için herkesi Halep ve Suriye'ye çağırıyoruz. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biz Suriyelilerin en büyük dostu. Ona bunca yıldır yanımızda olduğu için insanlarımıza sahip çıkarak vatanını açarak ölümden kurtardığı için müteşekkiriz. Bundan sonra da bizim yol göstericimiz Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. İnşallah yakın zamanda Türkiye ve Suriye iki komşu ve iki kardeş ülke olarak birlikte kalkınacaktır" diye konuştu.