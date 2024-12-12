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İzmir'de tekstil fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2024 23:35
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İzmir’de tekstil fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor

İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın sonrası ekipler harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken alevleri kontrol alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken alevleri kontrol alma çalışmaları sürüyor.

İlçede Laka Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yangında can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenirken, fabrikada yaklaşık 150 ton tekstil malzemesi olduğu öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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