Camide skandal olay! Kadın kılığına girip hırsızlık yaptı

Olay, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde camiye girerek saklanan şahıs, sabah kadınlar bölümünden kıyafet alıp kılık değiştirdikten sonra içerideki uzatma kablolarını çalarak camiden ayrıldı. Hırsızlık olayı, cami imamı Abulselam Yıldız'ın uzatma kablolarını bulamayınca güvenlik kamera kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine imam Yıldız, şüphelinin yakalanması için durumu polise bildirdi. Polis, hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

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