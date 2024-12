Kütahya’da 64 yıldır terzilik yapan Zeki Alhan mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde 64 yıldır terzilik yapan Zeki Alhan, mesleğine olan bağlılığını ve bu süreçte yaşadığı değişimleri anlattı. Mesleğe çırak olarak başladığını ve yıllar içinde işini severek yaptığını belirten Alhan, "Mesleğimiz bir zamanlar çok revaçtaydı. Çıraklık yapmak isteyenler sıraya girerdi. Şimdi kimse bu işi öğrenmek istemiyor. Oysa meslek insanı aç bırakmaz, her zaman bir altın bileziktir" dedi.

Hazır giyimin yaygınlaşmasıyla terzilik mesleğinin önemini kaybettiğini ifade eden Alhan, "Eskiden sabahlara kadar çalışırdık. Hazır elbise yoktu. Gece gündüz emek verirdik. Şimdi ise takım elbise dikilmiyor, genelde paça daraltma, fermuar değiştirme gibi işler yapıyoruz. Yine de bu işten bereket gördük" diye konuştu.



Terzi Zeki Alhan, mesleğini devredecek bir çırak bulamadığını belirterek, "Kendi oğlum ve torunum bile bu işi yapmak istemiyor. Gençler masa başı iş istiyor, zahmete katlanmak istemiyor. Meslek bitti gidiyor ama terzisiz de olmuyor. Hazır giyimde bile hata çıkıyor, yine terziye gelmek zorunda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Gençlere meslek sahibi olmaları yönünde tavsiyede bulunan Zeki Alhan, "Meslek sahibi olmak hayat boyu geçerli bir şeydir. Masa başı iş her zaman bulunmaz ama bir mesleğiniz varsa her yerde iş bulabilirsiniz. Gençler ana baba parasını tüketmek yerine meslek öğrenmeli" dedi.

64 yıllık meslek hayatında birçok anı biriktirdiğini söyleyen Alhan, "Anlatacak çok şey var ama müşteriye her zaman yaranmak kolay olmuyor. Herkesi memnun edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

4 çocuk babası Zeki Alhan, sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdürmeyi planladığını belirtti.