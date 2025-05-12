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Diyarbakır’da terörsüz Türkiye kutlaması

Diyarbakır’da terörsüz Türkiye kutlaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.05.2025 11:50
Terör örgütü PKK'nın fesih kararı ve silahları bırakması Diyarbakır'da vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. A Haber tarihi anları canlı yayında ekranlara getirdi. Barış Türel vatandaşlara mikrofon uzattı. İşte o anlar...

PKK kendini feshetti. Silah bırakma kararı Diyarbakır'da sevinçle karşılandı.

A Haber muhabiri Barış Türel vatandaşlara mikrofon uzattı.

Türel, "Vatandaşlar kutlama yapıyorlar terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararının ardından hemen burada toplanan kalabalık gurubu da göstermek istiyorum. Vatandaşların sevinç gösterilerini ekranlarınıza getireceğiz. Davul zurna eşliğinde vatandaşlar halay çekiyorlar. İşte bu tablo özlenen beklenen Türkiye tablosu. Genci yaşlısı herkes burada terör örgütü PKK'nın fesih kararını kutluyor." ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş ise "Çok mutluyuz. Yaşasın barış yaşasın özgürlük." dedi.

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