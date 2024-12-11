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Çorum'da bıçaklı kavgada kan aktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 01:40
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Çorum’da bıçaklı kavgada kan aktı!

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada üniversite öğrencisi bıçakla yaralandı. 2'si üniversite öğrencisi 4 kişi, gözaltına alınd

Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu öğrencisi Meltem K. (19) ile S.T, E.Ö, C.A. ve E.G, Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak'ta yürüdükleri sırada aralarında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Meltem K, bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2'si üniversite öğrencisi 4 kişi, gözaltına alınd

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