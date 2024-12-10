İstanbul’da trafik felç! Yağış nedeniyle yollar kilitlendi yoğunluk yüzde 89’a çıktı

İstanbul'da vatandaşların işten çıktığı akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentin bazı bölgelerinde gün içinde belirli aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sürücülerin kontrollü ilerlediği görülürken, kimi noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden her iki yakaya geçişlerde trafik adeta durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde trafik ağır seyrediyor.

YOĞUNLUK HAT SAFHADA!

Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde hafif sağanak devam ederken, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Avcılar'dan Beylikdüzü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Küçükçekmece'de de yağış aralıklarla sürüyor. Sefaköy metrobüs durağını kullanmak isteyen vatandaşlar üst geçitte biriken su nedeniyle zor anlar yaşıyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 89'A ULAŞTI

D-100 kara yolu Haliç Köprüsü girişinde araçlar çift yönlü ağır ilerlerken, TEM Otoyolu'nda Kağıthane mevkisinden başlayan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.