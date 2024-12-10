Eski sevgilisinin kardeşini vurdu ’dur’ ihtarına uymayan şahıs havaya ateş açılarak yakalandı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Tacikistan sokakta meydana geldi. İddiaya göre, S.A., eski sevgilisinin kardeşi Berkay T. ile sokakta karşılaştı. S.A., ile Berkay T. arasında kıskançlık yüzünden kavga çıktı. Bu sırada S.A., tabancayla Berkay T.'yi karnından vurdu. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.A. ise Berkay T.'nin evinin önünde birkaç el daha havaya ateş edip olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri ise S.A.'nın kaçtığı 01 RC 040 plakalı otomobili takibe alarak uygulama noktasında durdurmaya çalıştı. Uygulamadan kaçan S.A., kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla yakalandı.

Bu sırada 'Beni bırakın, birini daha vurup teslim olacağım' diyen S.A., karakola götürülürken Berkay T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.