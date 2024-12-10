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Denizli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2024 13:32
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Denizli’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşanan trafik kazasında D.H. yönetimindeki otomobil yol kenarındaki bir ağaca çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. D.H. idaresindeki otomobil, Akşar Mahallesi yakınlarında, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtakilerden Veli Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü D.H. ile otomobilde bulunan 2 kişi ise Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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