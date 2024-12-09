TIR ile pikap birbirine girdi: İnekler telef oldu
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Tır ile pikapın çarpıştığı kazada, araçta bulunan bazı inekler yola savrulurken, bazı inekler ise telef oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, İpekyolu Akarsu Yol Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bir tır ile büyükbaş hayvan taşıyan pikap çarpıştı.
Kazada araçta bulunan bazı inekler telef olurken, bazıları ise yola savruldu. Yola savrulan inekler nedeniyle trafik aksarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.