TIR ile pikap birbirine girdi: İnekler telef oldu

Kaza, İpekyolu Akarsu Yol Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bir tır ile büyükbaş hayvan taşıyan pikap çarpıştı.

Kazada araçta bulunan bazı inekler telef olurken, bazıları ise yola savruldu. Yola savrulan inekler nedeniyle trafik aksarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.