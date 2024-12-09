Sinopta bıçaklı saldırı! 1 yaralı
Sinop'ta R.Ö. kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı.
Edinilen bilgiye göre, Sinop Hamsi Yolu otoparkında kimliği belirsiz bir kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan R.Ö. (37) ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.Ö'yü yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavisi devam eden şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.