Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde traktörden düşen 9 yaşındaki Abdulkadir Ercan isimli çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düştüğü traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Abdulkadir Ercan (9), kırsal Tunalı Mahallesi yakınlarında İ.K. idaresindeki traktörden düştü.
Düştükten sonra traktörün altında kalan çocuk, ağır yaralandı. Abdulkadir Ercan, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.