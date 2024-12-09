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Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 2 zanlı yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 23:09
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu! 2 zanlı yakalandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde zehir tacirleri için düğmeye basıldı. Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 263 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 263 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2 GÖZALTI VAR

İlkadım ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 263 sentetik ecza hapı ile 10 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan B.T. (20) ile E.O. (19) emniyete götürüldü.

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