Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 2 zanlı yakalandı
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde zehir tacirleri için düğmeye basıldı. Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 263 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 263 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
2 GÖZALTI VAR
İlkadım ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 263 sentetik ecza hapı ile 10 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan B.T. (20) ile E.O. (19) emniyete götürüldü.