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Muğla'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 5 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 13:25
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Muğla’da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ula ilçesi Sakar rampasında yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Pamukkale Turizm'e ait 35 YS 236 plakalı yolcu otobüsü, yol ortasındaki bariyerlere çarptı.

Otobüs, bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişiden 2'si sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 3 kişinin ise tedavisi ayakta yapıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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