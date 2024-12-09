Muğla’da yağış su baskınlarına sebep oldu

Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun yağış, hayatı olumsuz etkilerken bazı evleri su bastı. Vatandaşlar, su baskınları nedeniyle zor anlar yaşarken, Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su tahliye çalışmaları için seferber oldu.

Yağışın artışını artırması nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, insanların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji verilerine göre, bölgesel yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.