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Muğla'da yağış su baskınlarına sebep oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 13:46 Güncelleme: 09.12.2024 13:48
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Muğla’da yağış su baskınlarına sebep oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde şiddetli sağanak yağış, Kır Kahvesi mevkiinde su baskınlarına yol açtı.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun yağış, hayatı olumsuz etkilerken bazı evleri su bastı. Vatandaşlar, su baskınları nedeniyle zor anlar yaşarken, Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su tahliye çalışmaları için seferber oldu.

Yağışın artışını artırması nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, insanların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji verilerine göre, bölgesel yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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