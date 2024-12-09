09 Aralık 2024, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de kaza yapan otomobil sürücüsü pes dedirtti!

Kırıkkale'de kaza yapan otomobil sürücüsü pes dedirtti!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 04:47 Güncelleme: 09.12.2024 05:21
ABONE OL
Kırıkkale’de kaza yapan otomobil sürücüsü pes dedirtti!

Kırıkkale'de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobil takla attı. Meydana gelen olayda 1 kişi yaralanırken, sürücü ise kayıplara karıştı. İşte detaylar...

Kaza, gece saatlerinde Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AEM 233 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

İsmi öğrenilemeyen sürücü, kaza sonrası olay yerinden kayıplara karıştı. Yaralı yolcu E.U. ise araçtan çıkarak kendi imkânlarıyla hastaneye başvurdu. Kaza sonrası itfaiye ekipleri, büyük çapta maddi hasarın oluştuğu aracın yanma riskine karşı önlem aldı.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör