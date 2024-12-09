Erzurum sis ve kara teslim oldu

Başta kent merkezi olmak üzere Erzurum'u etkisi altına alan sisli hava zaman zaman trafikte sürücüleri zor duruma soktu, görüş mesafesi 10 metre kadar düştü. Vatandaşlar sabah saatlerinde camları donan araçlarını temizlerken bazı sürücüler araçlarını battaniye benzeri örtülerle soğuktan korumaya çalıştı.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği; sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.