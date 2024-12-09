Erkek arkadaşının öldürdüğü Eda Kuş toprağa verildi
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İzmir’in Konak ilçesinde, erkek arkadaşı E.B. tarafından katledilen 29 yaşındaki Eda Kuş’un cenazesi, yakınlarının katılımıyla toprağa verildi. Cenaze töreni, Buca’da bulunan Darul Kuran Camisi’nde gerçekleşti.
İzmir'in Konak ilçesinde, erkek arkadaşı E.B. tarafından öldürülen 29 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi. Yakınları tarafından alınan Eda Kuş'un cenazesi, Buca'daki Darul Kuran Camisi'ne getirildi.
Aile fertleri taziyeleri kabul etti.
Kuş'un cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Menderes'teki Yeniköy Mezarlığına defnedildi.
NE OLMUŞTU?
İzmir'de 7 Aralık'ta, otomobiliyle Gültepe Polis Merkezine giden E.B, araçta kız arkadaşı Eda Kuş'un cesedinin bulunduğunu ihbar etmişti. Polis, kadının araçta silahla vurulduğunu tespit etmiş, tutuklanan şüpheli E.B. ifadesinde, aralarındaki tartışma sonrası tabancanın kazara ateş aldığını öne sürmüştü.