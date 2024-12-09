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Aydın'da feci kaza! Trenin çarptığı genç korkunç şekilde öldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 23:12
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Aydın’da feci kaza! Trenin çarptığı genç korkunç şekilde öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde 24 yaşındaki genç trenin önüne atladı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç hayatını kaybederken ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde trenin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Olay, Aydın-İzmir Karayolu Kuyulu Kavşağı'nın yaklaşık 200 metre ilerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Kuyucu (24) Aydın-İzmir seferini yapan trenin önüne atladı.

METRELERCE SAVRULDU

Genci son anda fark eden makinist treni durdurmak için fren yapsa da tren gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kuyucu metrelerce ileriye savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kuyucu'nun ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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