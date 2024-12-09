Ankara’da 2 otomobilin çarpışma anı kamerada: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, dün öğle saatlerinde Hakkari-Van karayolu üzerindeki Başkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. C.Y. yönetimindeki Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait otomobil, Van'dan Hakkâri istikametine giderken bir araçla çarpıştı.

Kazada sürücü C.Y. ve Ş.İ. yaralanırken, araçta bulunan 2 Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi ise kazayı yara almadan atlattı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ardından Van'a sevk edildi. Yaşanan kaza anı ise anbean kameralara yansıdı.