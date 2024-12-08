Korugöl’de kış güzelliği kamerada

Düzce'nin doğa turizmine kazandırılan yeni rotalarından biri olan Korugöl, kış aylarında da yoğun ilgi görüyor. Son yapılan düzenlemelerle ulaşımı kolaylaşan göl, hafta sonları çok sayıda ziyaretçiyi ağırlarken, hafta içi sessizlik arayanların vazgeçilmez adresi haline geldi.

Eşiyle birlikte Korugöl'de yürüyüş yaptıklarını söyleyen Hülya Eyol, "Burası harika, çok güzel bir yer. Böyle alanlarımız olduğu için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar bu alanı koruruz. Buraya ilk defa geldim. İnsanın burada ruhu dinleniyor" dedi.

Daha önce Korugöl'e geldiğini belirten Uğur Eyol ise "Burası çok güzel bir yer. Yapılacak çalışmalarla daha da güzel olacak" şeklinde konuştu.