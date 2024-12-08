Kocaeli'de devrilen TIR ulaşımı aksattı
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İstasyon Mahallesi Feribot yolu üzerindeki battıçıktıda, Rufet K. idaresindeki 16 AY 124 plakalı maden suyu yüklü tır henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Rufet K. yönetimindeki maden suyu yüklü TIR'ın devrilmesiyle ulaşım çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kaza sonucu TIR içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstasyon Mahallesi Feribot yolu üzerindeki battıçıktıda, Rufet K. idaresindeki 16 AY 124 plakalı maden suyu yüklü tır henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü, ambulansta ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle battıçıktı çift yönlü trafiğe kapatıldı, ulaşım yan yoldan sağlandı.