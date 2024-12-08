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İzmir'de göçmenleri taşıyan bot su aldı! 5 kişi kayıp

DHA
Giriş: 08.12.2024 03:32
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İzmir’de göçmenleri taşıyan bot su aldı! 5 kişi kayıp

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botun batma tehlikesi geçirmesi sonucu Sahil Güvenlik ekipleri, 30 kaçak göçmenden 25’ini kurtardı. Ekipler 5 göçmen için arama kurtarma çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 22.53'te Seferihisar ilçesi açıklarında, bir lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve içerisinde bulunan kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ile giden ekipler, batmak üzere olan lastik botta bulunan 21 ve denize düşen 3 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan kaçak göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda 6 kaçak göçmenin daha denize düştüğünün belirlenmesi üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 helikopter daha sevk edildi.

Arama- kurtarma çalışmalarında 1 kaçak göçmen daha deniz yüzeyinde tespit edilerek kurtarılırken, 5 kaçak göçmeni arama çalışmaları sürdürülüyor.

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