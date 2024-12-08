İstanbul’da sahile top mermilerinde bulunan ’tapa’ vurdu

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahile büyük bir cismin vurduğunu fark etti.

Ne olduğunu anlayamadıkları cismi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşlar daha sonra jandarma ekiplerine haber verdi. Cismin bulunduğu noktaya sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı ilk incelemede bulunan cismin savaş toplarının uçlarında kullanılan bir tapa olduğu ve herhangi bir patlayıcı etkisi olmadığı belirlendi. Cisim detaylı inceleme yapılmak üzere götürülürken menşei belirlenemedi. Cismin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın kalıntıları olarak Rusya'dan sürüklenebileceği de tahmin ediliyor. Ekiplerin detaylı incelemesi devam ediyor.