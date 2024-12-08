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Adıyaman'da asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2024 12:53 Güncelleme: 08.12.2024 13:20
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Adıyaman’da asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Adıyaman'da bir inşaat işçisi 3. kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Savfan Kız Yurdu yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Hüseyin A., 3. kattan asansör boşluğuna düştü.

Boşluğa düşerek yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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